Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı

PFDK, 17 Mart'ta oynanan ve maç sonu ortalığın karıştığı olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için verilen cezaları açıkladı.

Haber3com

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele sonunda bordo mavili taraftarların sahaya girmesi ile arbede yaşanmıştı.

Fenerbahçe’de bazı futbolcuların taraftarlarla kava etmesi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) vereceği cezalar haftalarca merak konusu olmuştu. Normalde her Salı günü açıklanan PFDK sevkleri önceki hafta açıklanmamış ve bu haftaya ertelenmişti.

İşte çıkan cezalar

Olaylı derbiden tam 17 gün sonra beklenen karar açıklandı. PFDK, Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası, antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi.

Fenerbahçeli Oosterwolde 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı. Bright Osayi Samuel'in rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle yapılan sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Bright Osayi-Samuel, ceza almadı.

Jayden Oosterwolde - 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası

Trabzonspor - İç sahada 6 maç seyircisiz oynama

İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL

Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL

Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti cezaları aldı.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK'in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN'ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) Karar verilmiştir.

Cezalar yerel seçimler için mi rötar yaptı ?

17 Mart pazar günü oynanan ve üzerinden tam 17 gün geçtikten sonra açıklanan ilk cezaların gecikme beraberinde "31 Mart yerel seçimleri öncesinde açıklanacak cezalar Trabzon'daki seçim sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle TFF kararı açıklamıyor" iddialarını gündeme getirmişti.

PFDK para cezası da vermişti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 1 Nisan'da yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

2- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

3- Galatasaray hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Trabzonspor'dan sert tepki

Trabzonspor, PFDK sevkleri ile ilgili 'Yolun Sonu' başlıklı bir açıklama metni yayımlamıştı.

Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik ‘saldırısını’ sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de ‘kavgaya karışmak’ suçundan PFDK’ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.

Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir.

Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.