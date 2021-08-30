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  5. Önce Samet Aybaba şimdi de... Süper Lig'te 2. ayrılık

Önce Samet Aybaba şimdi de... Süper Lig'te 2. ayrılık

Önce Samet Aybaba şimdi de... Süper Lig'te 2. ayrılık

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'ın görevine son verdi. Kaynak: Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdı

Süper Lig 'de 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamayan Göztepe 'de teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe, oynadığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılmıştı. 

Göztepe'nin başında 2020-21 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman; 7 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor'a da mağlup olmuştu. 

Milli aranın ardından Göztepe'nin yeni bir teknik direktörle yola devam etmesi bekleniyor. Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken Kasımpaşa, Kayserispor ve Adana Demirspor'un ardından Göztepe'de teknik direktör değişikliğine gidiyor.

Etiketler Göztepe Göztepe Ünal Karaman
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