PFDK açıkladı: İşte hakem yumruklamanın cezası
Rizespor ile oynanan maçta başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonucu PFDK, Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
PFDK cezaları açıklandı
Faruk Koca: 5 yıl hak mahrumiyeti cezası. (3 yılı aştığı için ömür boyu hak mahrumiyeti)
Ankaragücü: 5 maç seyircisiz oynama, 2 milyon TL para cezası
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