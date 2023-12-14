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  5. PFDK açıkladı: İşte hakem yumruklamanın cezası

PFDK açıkladı: İşte hakem yumruklamanın cezası

PFDK açıkladı: İşte hakem yumruklamanın cezası
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Rizespor ile oynanan maçta başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonucu PFDK, Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK cezaları açıklandı

Faruk Koca: 5 yıl hak mahrumiyeti cezası. (3 yılı aştığı için ömür boyu hak mahrumiyeti)

Ankaragücü: 5 maç seyircisiz oynama, 2 milyon TL para cezası

Etiketler hakem ankaragücü ceza
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