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  5. PFDK'dan 4 kulübe para cezası Kaynak: PFDK'dan 4 kulübe para cezası

PFDK'dan 4 kulübe para cezası Kaynak: PFDK'dan 4 kulübe para cezası

PFDK'dan 4 kulübe para cezası Kaynak: PFDK'dan 4 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32'şer bin lira para cezası kesti. Beşiktaş da aynı gerekçeyle 64 bin lira para cezasına çarptırıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 9 bin lira ceza alırken, Adana Demirspor'a ve Çaykur Rizespor görevlisi Cüneyt Yalınkılıç'a ihtar cezası verildi.

Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan 3 ile Kasımpaşalı Valentin Eysseric ise 2 müsabakadan men cezası aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Etiketler Beşiktaş Fatih Karagümrük SK Fenerbahçe Göztepe Kasımpaşa Trabzonspor tff pfdk ceza
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