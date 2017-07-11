''Porto'ya dönmekten mutluluk duyuyorum''

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, antrenmanlara katıldığı Porto'da önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi.



Porto'nun kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Aboubakar, takım arkadaşlarının kendisini çok sıcak bir şekilde karşıladığını belirtti.



"Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullanan Kamerunlu golcü, yeni teknik direktör Sergio Conceicao’yu yakından tanımadığını belirtti.



Aboubakar, bu sezon Porto ile kupalar kazanmak istediğini ve şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.