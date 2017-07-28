Quaresma'dan ayrılık iddialarına yanıt

Ricardo Quaresma, Türk basınında çıkan ''Çin'e transfer olacak'' iddiaları hakkında Portekiz basınına değerlendirmelerde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, iddiaların gerçek olmadığını ve Beşiktaş'tan ayrılığı düşünmediğini belirtti.

Beşiktaş'ta son iki sezondur şampiyonluk sevinci yaşayan Quaresma, 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz ile birlikte turnuvada olmak istediğini ve Beşiktaş'ta kendini çok fit hissettiğini de sözlerine ekledi.

QUARESMA İÇİN ÇİN İDDİASI NASILDI?

Türk basınında çıkan iddiada Portekizli yıldızın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a şu sözleri söylediği iddia edilmişti;

"Şu anda Çin'e gitme gibi bir düşüncem yok. Portekiz Milli Takımı ile Dünya kupası'nda çok iyi bir performans göstermek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş'ta da 3. şampiyonluğu kazanma hedefim var. Ancak bir sonraki sezon Çin'de oynamak isterim, hem size de para kazandırmış olurum" yanıtını verdi. (Sporx)