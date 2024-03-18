  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir''

Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir''

Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir''
Güncelleme:

Trabzonlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı, Fenerbahçeli futbolcuların da aynı şiddette karşılık verdiği Türk futbolunun rezil gecesi için bir sert tepki de Rıdvan Dilmen'den geldi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha bir anda karıştı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı. Rıdvan Dilmen canlı yayında o anları değerlendirirken sinirlerine hakim olamadı.

Rıdvan Dilmen, "Şu maç yorumlanır mı Allah aşkına? Maç mı oynandı yani. Üzücü. 2024 yılındayız, çok şey gördüm ama mıntıka temizliği yapan futbolcu yeni gördüm." dedi.

Rıdvan Dilmen, ''Bugün Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir.'' açıklamasını yaptı.

 

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor rıdvan dilmen Fenerbahçe Trabzonspor kavga skandal rezalet tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği dikenli tel Türk malı çıktı İsrail'in Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği dikenli tel Türk malı çıktı Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı Diyarbakır'daki son seçim anketi açıklandı Diyarbakır'daki son seçim anketi açıklandı Mahkemeden veli toplantıları için emsal karar! Mahkemeden veli toplantıları için emsal karar! Dolar, Euro uçtu, altın zirvede yatay seyirde Dolar, Euro uçtu, altın zirvede yatay seyirde Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi Fenerbahçe yendi, Trabzonsporlu taraftar sahaya girdi