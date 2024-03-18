Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir''

Trabzonlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı, Fenerbahçeli futbolcuların da aynı şiddette karşılık verdiği Türk futbolunun rezil gecesi için bir sert tepki de Rıdvan Dilmen'den geldi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha bir anda karıştı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı. Rıdvan Dilmen canlı yayında o anları değerlendirirken sinirlerine hakim olamadı. Rıdvan Dilmen, "Şu maç yorumlanır mı Allah aşkına? Maç mı oynandı yani. Üzücü. 2024 yılındayız, çok şey gördüm ama mıntıka temizliği yapan futbolcu yeni gördüm." dedi. Rıdvan Dilmen, ''Bugün Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir.'' açıklamasını yaptı.