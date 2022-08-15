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Rıdvan Dilmen'den o hakeme yaylım ateşi

Rıdvan Dilmen'den o hakeme yaylım ateşi

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3'lük skorla gol yağmuruna dönüşse de hakem kararlarıyla konuşulan mücadeleyle ilgili olarak Rıdvan Dilmen faturayı maçın hakemi Yasin Kol'a kesti.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 35. dakikasında Emrecan Uzunhan Kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Yasin Kol'un Beşiktaş aleyhine gösterdiği kartlar ise karşılaşmanın önüne geçti.

Rıdvan Dilmen "Hakem Yasin Kol bitmiş maçı Alanyaspor'a ortak etti. Fatih'e kırmızı kart vermedi, Emrecan'a verilen ilk sarı hatalıydı. Hatta uzatmanın sonunda Fatih düdükten sonra topa vurduğu halde ikinci kartı vermedi." dedi.

 

Etiketler Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş yasin kol rıdvan dilmen beşiktaş alanyaspor hakem
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