Robin Van Persie, Feyenoord ile anlaştı

Fenerbahçe'ye 2015 yazında transfer olan Robin van Persie, ülkesine dönüyor...



Futbola Feyenoord'da başlayan Hollandalı yıldız, eski kulübüyle anlaşma sağladı. Voetball International'in haberine göre Feyenoord, 33 yaşındaki golcüyle 1 yıllık anlaştı.



Feyenoord, bu yaz döneminde Rick Karsdorp ile Terrance Kongolo'nun satışından 30 milyon Euro kazandı.



Hollanda da son şampiyon bu miktarın sadece 16 milyon Euro'sunu harcadı. AZ Alkmaar'dan Ridgeciano Haps, Herenveen'den Jeremiah St. Juste, Utrecht'ten Sofyan Amrabat ve Basel'den Jean-Paul Boetius'u transfer eden Feyenoord'un transfer bütçesinde sorun yaşamayacağı öne sürüldü.



Hollanda ekibinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, geçen günlerde Van Persie ile ilgili açıklama yapmıştı.



Fenerbahçe'de daha önce Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bitince Feyenoord'a dönmüştü.

Van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 87 maçta 40 gol 8 asistlik performans sergilemişti.



Monaco ile oynanan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrasında bir pozisyonda dizinin üzerine düşmüştü.



Bu pozisyon sonrasında sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma yaşayan Hollandalı'nın bağlarında da gerilme tespit edilmişti.



Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında forma giyememişti.



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