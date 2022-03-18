Saran Group'tan TFF'ye çok sert yayın ihalesi uyarısı

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesi için Saran Group'tan önemli bir açıklama geldi. Saran'dan yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin vereceği kararın geciktiği, bu durumun da teklifini geri çeken mevcut yayıncı kuruluşun lehine, yaratılan tarihi fırsatınsa aleyhine olduğu vurgulandı.

Saran Group, TRT'nin daha önce imzaladığını duyurduğu ancak geri çektiği Paket 1 D teklifi için de açıklama yaparak, bu pakete de talip olduğunu resmen duyurdu.

İşte Saran Media Group'tan yapılan yazılı açıklamanın tam metni:

"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.



Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.



Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."

Saran Group'un Paket 1-D teklifi



Saran Group'un TRT'nin imzasını çektikten sonra kendisine hak doğduğunu belirttiği Paket 1-D, TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleri ve haber amaçlı görüntü haklarını içeriyor. TFF'nin 28 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Digitürk ve TRT imzalamadığı için Saran Group'un paket 1-D'yi imzalaması için 1 hafta süresi bulunuyor. Saran Group'un teklifi, 168 milyon 750 bin TL + KDV.



Saran Group'un imza attığı paketler



Saran Group, daha önce yaptığı açıklamada 5 paketi imzalayıp TFF'ye gönderdiğini açıklamıştı. Bu paketler şöyle:

Paket 1-B: Saran Group: 324 milyon TL

Paket 1-C: Saran Group: 30 milyon TL

Paket 1-E: Saran Group: 16 milyon 200 bin TL

Paket 2: Saran Group: 5 milyon dolar

Paket 3: Saran Group: 6 milyon dolar

Paketler neyi içeriyor?

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı



Paket 1-A için süreç devam ediyor

TFF, 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın haklarını içeren paket 1-A ile ilgili görüşmelerin daha sonra yapılacağını açıklamıştı.

Süper Lig TV projesi nedir?

Süper Lig TV projesine göre sahibinin Kulüpler Birliği olduğu bir kanal kurulacak. Projeye göre Saran Group, kulüplere 120 milyon dolar garanti para ve gelir paylaşımı teklif ediyor. Süper Lig TV kanalını ott ve uydu yayını yapan tüm yerler ücret karşılığı yayınlayabilecek. Kanalın satışıyla belirlenen rakamın üzerine çıkılması durumunda elde edilecek gelirin büyük oranı kulüplere aktarılacak.