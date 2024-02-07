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Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer açıklaması

Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer açıklaması
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Beşiktaş'a attığı gollerle hayat veren 18 yaşındaki genç golcü Semih Kılıçsoy'un menajeri, transfer iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili önemli bir transfer açıklaması geldi.

Semih Kılıçsoy'un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih'e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber, "Semih'in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım'a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih'in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür" diye konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler Beşiktaş Semih Kılıçsoy beşiktaş transfer genç golcü golcü
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