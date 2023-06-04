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Şenol Güneş'ten TFF'ye sert tepki

Şenol Güneş'ten TFF'ye sert tepki
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.

Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşan Şenol Güneş "Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum." dedi.

"Bu lig hukuk dışı" açıklamasının ardından PFDK'dan 100 Bin TL para cezası almasına gönderme yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Şenol Güneş "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tff şenol güneş maç sonrası tepki
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