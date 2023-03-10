Sergen Yalçın'dan Trabzonspor iddialarına yanıt verdii

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın, iddiaları yanıtladı.

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo-mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.

tv100'ün haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.

Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa ettiğini duyurmuştu. Yalçın, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.