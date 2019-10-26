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  5. 26 Ekim 2019 17:22

Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleriyle 2-1 yendi. Antalya'nın tek sayısını Serdar Özkan kaydetti.

Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
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Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor karşılaştı. Ev sahibi DG Sivasspor'a üç puanı getiren goller 51. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. Antalyaspor'un tek sayısı ise 83. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golü ile geldi.

DG Sivasspor, böylece sahasında bu sezon oynadığı 5. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor, sahasında 4 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı.

Bu sonuçla Sivassspor puanını 15'e yükseltirken, Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

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Antalyaspor , Sivasspor
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