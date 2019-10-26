Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor karşılaştı. Ev sahibi DG Sivasspor'a üç puanı getiren goller 51. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. Antalyaspor'un tek sayısı ise 83. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golü ile geldi.

DG Sivasspor, böylece sahasında bu sezon oynadığı 5. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor, sahasında 4 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı.

Bu sonuçla Sivassspor puanını 15'e yükseltirken, Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

