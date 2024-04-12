Sivasspor, Trabzon'u Trabzon'da yıktı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynanan mücadele Papara Park'ta oynandı ve konuk ekip Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Queensy Menig kaydetti. Hollandalı oyuncu, bu sezon ligdeki ikinci golünü kayedtmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor 52 puanda kalırken, Sivasspor puanını 44'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Pepe'nin pasında topla buluşan Umut Güneş'in şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Pepe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada Eren Elmalı'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.
53. dakikada Rey Manaj'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.
88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.
88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol