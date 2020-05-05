Son Dakika | TFF Yönetim Kurulu toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00’de yapacak.

Türkiye Ligi'nin tescil edilmesi ile ilgili kararın şu an için gündemde olmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.