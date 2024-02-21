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Süper Lig fikstürü ertelendi

Süper Lig fikstürü ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

Etiketler süper lig fikstür erteleme
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