  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig hakemleri maçlara çıkmama kararı aldı

Süper Lig hakemleri maçlara çıkmama kararı aldı

Süper Lig hakemleri maçlara çıkmama kararı aldı
Güncelleme:

Süper Lig'de hakemler, Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından maçlara çıkmama kararı aldı. Ligde önümüzdeki hafta atama yapılmayacak..

A Spor'da geçen habere göre, Süper Lig'de hakemler, Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından maçlara çıkmama kararı aldı. Ligde önümüzdeki hafta atama yapılmayacak.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!Futbol

 

Aspor

Etiketler hakem saldırı tff halil umut meler ankaragücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor
İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor
İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü
''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''
Deniz Akkaya o fenomenlere küfür yağdırıp ''swiger'' ve uyuşturucu partisi yapmakla suçladı
Şok iddia: ''Lise öğrencisi intihar etti''
İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti
Yerel seçimler öncesi son anketten AK Parti'ye kötü haber yağdı
Yılların yaşlandıramadığı güzel bikinisiyle gençlere meydan okudu
İzmir'de dehşet! Annesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti