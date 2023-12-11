Süper Lig hakemleri maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler, Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından maçlara çıkmama kararı aldı. Ligde önümüzdeki hafta atama yapılmayacak..
A Spor'da geçen habere göre, Süper Lig'de hakemler, Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından maçlara çıkmama kararı aldı. Ligde önümüzdeki hafta atama yapılmayacak.
TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı.
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