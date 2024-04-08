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Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı hamle

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye karşı hamle
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Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda.

TFF, seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı ancak Süper Lig kulüpleri seçimin daha önce yapılmasını istiyor. EURO 2024'ten önce seçimin gerçekleşmesini talep ediyor. 

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda ise delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik.'' açıklamasını yapmıştı.

 

 

Etiketler TFF Türkiye Futbol Federasyonu süper lig
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