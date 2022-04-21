Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı: Liste dışı bırakılan hakemler geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklanırken listede eski MHK yönetiminin liste dışında bıraktığı hakemler de yer aldı.

Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi isimlerin bulunduğu 13 hakemi klasman dışı bırakan kararıyla tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz gün istifa eden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik getirilmişti.

LİSTE DIŞI BIRAKILAN HAKEMLER GERİ DÖNDÜ

Çelik'in MHK'nın başına dönmesinin ardından liste dışı bırakılan hakemlerin geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyordu.

Bugün açıklanan Süper Lig 34. hafta hakemleri arasında liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig 34. hafta hakemleri şöyle:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: HALİL UMUT MELER

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: MUSTAFA FİLİZ

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: ERKAN ÖZDAMAR

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: ARDA KARDEŞLER

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: SARPER BARIŞ SAKA

20.30 Altay-Galatasaray: VOLKAN BAYARASLAN

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: CÜNEYT ÇAKIR

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: YASİN KOL