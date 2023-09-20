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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;

22 EYLÜL CUMA:

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN

23 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN

20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER

24 EYLÜL PAZAR:

17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN

17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN

25 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER

DHA

Etiketler trendyol süper lig hakem
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