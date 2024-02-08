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Süper Lig'de haftanın maç programı

Süper Lig'de haftanın maç programı
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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 10 Şubat Cumartesi, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 25. hafta, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş

İHA

Etiketler trendyol süper lig fikstür maç programı
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