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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın sona ermesinin ardından İddaa'da şampiyonluk oranları değişti.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi. Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak ilan edildi.

Fenerbahçe'nin 2.80 olan oranı, Samsunspor galibiyetinin ardından 2.70 olarak güncellendi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANI YÜKSELDİ
Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25 olan şampiyonluk oranı, 3.50 olarak revize edildi.

Deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Tabzonspor'un 12.00 olan oranı, 15.00'e yükseltildi.

Adana Demirspor'un oranı 20.00'den 15.00'e düşerken, Başakşehir'in oranı ise 15.00'ten 20.00'ye yükseltildi.

Etiketler trendyol süper lig şampiyonluk oranları galatasaray
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