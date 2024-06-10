Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın gözü Galatasaraylı futbolcuda

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın, geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği bildirildi.

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Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

GALATASARAY'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nin devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DHA