  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın gözü Galatasaraylı futbolcuda

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın gözü Galatasaraylı futbolcuda

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın gözü Galatasaraylı futbolcuda
Güncelleme:

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın, geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği bildirildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

GALATASARAY'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nin devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DHA

Etiketler Galatasaray konyaspor bodrum fk Alexandru Cicaldau
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un lüks yalısında 130 milyon TL'lik film gibi soygun İstanbul'un lüks yalısında 130 milyon TL'lik film gibi soygun Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Emeklilik borçlanmalarında süre değişiyor Emeklilik borçlanmalarında süre değişiyor Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Karadenizli kaportacı bulutların arasına ev yaptı Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Murat Övüç'ün oğlunun nişanı olay oldu Murat Övüç'ün oğlunun nişanı olay oldu Bodrum'daki turist açığı için çare Araplar oldu Bodrum'daki turist açığı için çare Araplar oldu Ek vergi kararı sonrası Çinli otomobil devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi Ek vergi kararı sonrası Çinli otomobil devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi Aralıklı orucun öncüsüydü; ölü olarak bulundu Aralıklı orucun öncüsüydü; ölü olarak bulundu