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Süper Lig'in finansal şampiyonu belli oldu...

Süper Lig'in finansal şampiyonu belli oldu...
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Süper Lig‘in dört büyük kulübünün 2023/2024 sezonunun ilk 6 ayının faaliyet raporuna göre, kar elde eden iki kulüp bulunurken diğer iki kulüp zarar etti.

Trendyol Süper Lig’in dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporları açıklandı.

Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ise ilk 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa’ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor’da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL’lik zarar açıkladı.

Etiketler 1461 Trabzon Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray 4 büyükler finansal süper lig fenerbahçe galatasaray beşiktaş trabzonspor
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