Süper Lig'te bir teknik direktör daha gitti
Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırma kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi.
Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.
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