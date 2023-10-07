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Süper Lig'te bir teknik direktör daha gitti

Süper Lig'te bir teknik direktör daha gitti
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Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Etiketler Pendikspor Trendyol Süper Lig pendikspor osman özköylü
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