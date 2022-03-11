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  5. Süper Lig'te hakem krizi büyüyor! 2 hakem maç görevini reddetti

Süper Lig'te hakem krizi büyüyor! 2 hakem maç görevini reddetti

Süper Lig'te hakem krizi büyüyor! 2 hakem maç görevini reddetti

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, MHK'nın son hakem kararları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdiler.

MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı... 

Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.

Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

 Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu.

Spor Arena

Etiketler Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Medipol Başakşehir hakem kriz süper lig mhk tff süper lig'te kriz
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