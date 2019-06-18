TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi! Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan açıklama

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı. Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon değerlendirmesi yapılacağı aktarıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: FUTBOLUMUZUN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Toplantı sonrası açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Kulüpler Birliği ile toplantılarımız seri olarak devam edecek. Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık ve komisyonlar kurduk" dedi.

FİKRET ORMAN: YAYINCI KURULUŞ İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise "Türk futbolunda çözülmesi gereken birçok konu var ve bunlar bir toplantı ile çözülecek konular değil. Aramızda yapılmış anlaşmalar var. TFF ve Kulüpler Birliği konulara bakıyor. Yayıncı kuruluş ile de görüşeceğiz. Hem bizim hem TFF’nin hem de Türk futbolu için görüşmeler yapacağız. Onların talebine hemen uyacağız diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

