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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı
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Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da geçen sezon istifa eden ve Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Abdullah Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu. 

2 YILLIK SÖZLEŞME, 40 MİLYON TL

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-25 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak

 

DHA

Etiketler Trabzonspor trabzonspor abdullah avcı maaş sözleşme
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