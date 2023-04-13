Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Açıklamaya göre, 16 Nisan Pazar günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında hakem Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı ifade edildi. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Kadir Sağlam görev alacak.

Süper Lig’in 29. Haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

- 20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

- 20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Nisan Cumartesi

- 16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

- 16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

- 20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 Nisan Pazar

- 16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

-20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan