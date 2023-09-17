Trabzonspor, Beşiktaş'ı yıkıp geçti

Trendyol Süper Lig'te Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor kendi sahasında gol olup yağdı. Trabzonspor 3 puanı 3 golle hanesine yazdırırken, Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından eli boş döndü.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki ezeli rakip arasındaki nefes kesen mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'un ev sahipliğinde Papara Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Paul Onuachu, 41. dakikada Anastasios Bakasetas ve 61. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 9'a yükselterek Süper Lig'in 4'üncü sırasında yer buldu.

Bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9'uncu sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u konuk edecek.

Maçtan Dakikalar



14. dakikada Ante Rebic'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



18. dakikada Salih Uçan'ın pasında penaltı noktasına yakın yerde Uğurcan Çakır, kalesini zamanında terk ederek Cenk Tosun'da önce topa müdahele ederek uzaklaştırdı.



29. dakikada Enis Bardhi'in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in sağından ağalarla buluştu. 1-0



41. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu. 2-0



45. dakikada Mendy'in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

48. Sakatlık geçiren Onuachu maça devam edemedi ve yerini Enis Destan'a bıraktı.

54. Beşiktaş tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanında.

55. Ceza yayında topa buluşan Aboubakar kaleyi yokladı. Aboubakar isabetli bir şut atamadı ve top yandan dışarı çıktı.

56. Ani gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet, topu kendisi sürdü. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Trezeguet kaleci Mert'i geçemedi ve top kornere çıktı.

59. Sol çaprazdan kullanılan serbest buruşta Amir içeri ortaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Colley yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Golden önce Colley'nin Eren'e faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62. GOL! Visca farkı üçe çıkardı. Orta alandan gönderilen uzun topta Trezeguet sol kanattan topla buluştu. Topu alan Trezeguet sol kanattan içeri kesti. Kale önünde Visca'nın dokunuşuyla top ağlara gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde ev sahibi Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.