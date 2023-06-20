Trabzonspor Hırvat yıldızın peşinde

Süper Lig'te hedeflerinden uzak kalan Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili ekibin listesinde Hırvat yıldız Bruno Petkovic var.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’i beklentilerin uzağında tamamlayan Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde yeniden yapılanmaya gidiyor. Transfer sürecinde hareketli günler geçiren Trabzonspor, önceliğini forvet takviyesine veriyor.

Bordo-Mavililerin forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir ilgilendiği Hırvat yıldız Bruno Petkovic için kulübü Dinamo Zagreb 4 milyon euro bonservis beklentisinde geri adım atmasa da Bordo-Mavili yönetim, oyuncu için ısrarından vazgeçmiyor. Hırvatistan’da yayın yapan Jutarnji Gazetesi, 28 yaşındaki Hırvat futbolcuya teklif gönderen tek kulübün Trabzonspor olduğunu yazdı. Bu durum, Bordo-Mavili takımın oyuncunun transferi için ciddi adımlar atan tek kulüp olduğunu göstermiş oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Petkovic’i takımda görmek isterken, bu transferin kampa kadar yetişmesini bekliyor. Yönetim, transferde rakipsiz olması nedeniyle oyuncuyu ikna edip, kulübünün inadını kırmayı hedefliyor. Bu sezon 42 maçta forma giyen Petkovic, 14 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

Öte yandan teknik direktör Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’da gündeme gelen yeni isim Florin Tanase oldu. Bordo-Mavililer, Al-Jazira takımından ayrılmak isteyen Rumen 10 numara ile temasa geçti. Oyuncunun şartlarını soran Fırtına, bu transferde aceleci davranamyacak. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 7 gol attı.