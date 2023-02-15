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Trabzonspor, Lazar Markovic'i açıkladı

Trabzonspor, Lazar Markovic'i açıkladı
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Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic’in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. 

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

DHA

Etiketler Trabzonspor trabzonspor lazar markovic transfer gaziantepspor
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