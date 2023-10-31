Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de çifte şok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Fred'in Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Süper Lig'de Pendikspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yoluna 19'da 19 ile devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fred, Pendikspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Maçın başında sakatlık yaşayan Becao ise ikinci yarıya çıkmamıştı. Becao, Fenerbahçe'nin dün sabah yapılan antrenmanına katılmadı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.