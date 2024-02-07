Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier transferini KAP'a bidirdi. Yıldız oyuncunun sözleşme şartları belli oldu.
Trabzonspor, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
Belçika Milli Takımı formasını 62 kez terleten Thomas Meunier, ülkesinin takımlarından Virton'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla 5 sezon Club Brugge, 4 sezon Paris Saint-Germain ve 4.5 sezon Borussia Dortmund'da oynadı. Tecrübeli sağ bek sezonun ilk yarısında sarı-siyahlı formayı 8 maçta terletti.
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