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Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor transferi resmen açıkladı
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier transferini KAP'a bidirdi. Yıldız oyuncunun sözleşme şartları belli oldu.

Trabzonspor, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Belçika Milli Takımı formasını 62 kez terleten Thomas Meunier, ülkesinin takımlarından Virton'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla 5 sezon Club Brugge, 4 sezon Paris Saint-Germain ve 4.5 sezon Borussia Dortmund'da oynadı. Tecrübeli sağ bek sezonun ilk yarısında sarı-siyahlı formayı 8 maçta terletti.

Etiketler Trabzonspor Thomas Meunier trabzonspor kap transfer yeni transfer sözleşme şartları süper lig
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