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Trabzonspor'da Abdullah Avcı depremi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı depremi
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktör Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Kararın kulüp tarafından da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Avcı'nın, Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. 

AVCI'NIN KARNESİ 

Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. 

Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı. 

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Etiketler Trabzonspor trabzonspor abdullah avcı istifa
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