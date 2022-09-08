Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, yuvaya döndü. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, yıldız futbolcunun formalı fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor tarafından yapılan paylaşıma, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." notu düşüldü. Yapılan bir diğer paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kadroya katıldı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu.