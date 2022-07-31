Tribünde AK Partili isme büyük protesto
Giresunspor taraftarları, takımlarının hazırlık maçında AK Partili Nurettin Canikli'yi protesto etti
Süper Lig ekibi Giresunspor bugün hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Gazeteci Metin Cihan, Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Giresunspor taraftarının dikkat çeken tezahüratını Twitter hesabından paylaştı. AK Partili Nurettin Canikli'yi protesto eden bazı Giresunspor taraftarları, 'Canikli elini Giresun’dan çek' tezahüratı yaptı.
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