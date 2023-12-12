Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Ahmet İbanooğlu MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, tüm liglerdeki tüm maçları süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır.

Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

TÜM MAÇLARI ERTELENDİ

Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

MHK BAŞKANI: "SALDIRIYI LANETLİYORUZ"



MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde."