Türkiye ligi ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir merak edilen soruları beIN SPORTS'ta yanıtladı. Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Özdemir şu sözleri söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı ve sporcularımızın, sporla uğraşan bütün kimselerin sağlığı.Alacağımız kararda mutlak suretle her sporcularımızın hem de onunla ilgili olan kimselerin ve taraftarların sağlık durumlarını düşünmek durumundayız." dedi.

Nihat Özdemir, "Dünyada Amerika dahil herkes bunu söylüyor. Nisan ayının ortasında artık bunun yavaşlayacağını ve Mayıs ayında daha rahat bir duruma geleceğimiz söyleniyor." açıklamasını yaptı.

Nihat Özdemir, "Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." dedi.

Nihat Özdemir, "Tescil ihtimalini hiçbir zaman düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri oynatıp sonlandırmak. Belçika'nın sistemiyle bizim sistemimiz farklı. Brugge'ün playoff öncesinde bir maçı kalmış, o da 15 puan farkla lider. Onlar da bunu resmileştirmediler." dedi.

Nihat Özdemir, "En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak.UEFA, liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil." açıklamasında bulundu.

Nihat Özdemir,"Son haftayı denemeliydik, doğru yaptık. Futbol camiamızdan bazı kimselerimiz, arkadaşlarımız koronavirüsten etkilendiler ama biz 26. haftayı seyircisiz oynatma kararı aldık. Bunu tek başımıza almadık.Allah'a şükür ki o hafta kimse, o gün oynanan maçlardan dolayı bu virüsten etkilenmedi. Etkilenen arkadaşlar varsa, futbol dışından etkilendiler. Eğer böyle bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Kimse, futboldan dolayı etkilenmedi." diyerek sözlerini noktaladı.



