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''Valerien Ismael istedi ama yönetim reddetti''

''Valerien Ismael istedi ama yönetim reddetti''

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala suskunluğunu "Valerien Ismael beni istedi ancak yönetim reddetti" diyerek bozdu.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve lig sonuna kadar affedilmeyen Fabrice N'Sakala, sözleşmesinin bitmesiyle beraber bonservisini eline almıştı. Siyah - beyazlı takımda bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kongolu futbolcu; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılma sürecini anlatırken, teknik direktör Valerien Ismael'in kendisini yeniden A Takım'a dahil etmek istediğini ancak yönetimden bu talebe izin çıkmadığını söyledi.

"Beşiktaş'ta kadro dışı kalmamın bambaşka bir nedeni var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim. Hatta bu durumu ailemle bile paylaştım ve bittiğini söyledim. Ve o maç, benim son maçım oldu.

Sergen Yalçın'ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi.

Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi. Kış transfer döneminde gidebilmek için sonuna kadar çalıştım. Türkiye'den teklifler de vardı ama rakip oldukları için gidemedim. Zor bir dönemdi ve vazgeçmeyi düşündüm. Beşiktaş'ta artık herhangi bir sözleşmem kalmadı. Bana güvenecek bir takımda oynamaya hazırım."

 

Etiketler Beşiktaş N'Sakala valerien ismael sergen yalçın beşiktaş transfer yönetim kadro dışı
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