Volkan Demirel ABD yolcusu

16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi düşünen Volkan Demirel, eşinin de isteğiyle ABD’ye gitmeyi planlıyor... MLS’ten iki takımın teklif yaptığı belirtiliyor.



Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası Fenerbahçe'de tartışılan isim haline gelen Volkan Demirel yol ayrımında... Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesiyle daha ilk maçtan formasını kaybeden tecrübeli file bekçisi, 16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi planlıyor.

UZUN SÜREDİR PLANLIYOR

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel uzun bir süredir aklında olan planı hayata geçirecek. 36 yaşındaki eldiven, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeyi düşünüyor.

TRANSFER ŞUBATTA BAŞLIYOR

Volkan'a menajeri aracılığıyla ABD Ligi MLS'ten iki takımın teklif yaptığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa milli kaleci, ABD'de transfer döneminin başlayacağı şubat ayında Fener'e veda edecek.

5 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bu sürpriz kararda Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'in de büyük rol oynadığı ifade ediliyor. 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen Volkan, 5 kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.