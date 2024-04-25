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Yapay zeka Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin skorunu tahmin etti

Yapay zeka Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin skorunu tahmin etti
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Süper Lig'te bu hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi için geri sayım sürerken yapay zeka maçın skor tahminini açıkladı.

Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 27 Nisan Cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin sonucu merakla beklenirken Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin skorunu tahmin etti.

Sivasspor karşısında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe bu sezon beklenen performansın çok çok uzağında kalan Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde sahasında konuk edecek.

27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışında havlu atmak istemeyen Fenerbahçe'de kritik maça dair çalışmalar şimdiden başlarken son zamanların en popüler uygulaması yapay zeka Gemini Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair tahminlerde bulundu.

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-1 veya 1-0 kazanacağını tahmin etti.

İki ekip arasında ilk yarıda oynanan maçı Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş o maçtaki tek golü ise Oxlade-Chamberlain'den gelmişti.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş derbi gemini ai yapay zeka maç sonucu skor
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