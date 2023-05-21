Sporun manşetini Şenol Güneş attı: ''Bu lig mantık dışı, hukuk dışı''

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılırken maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak.

Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."



"Salih Uçan yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsa doğrusunu yapsaydı. O kadar basit yani."

''İlk yarı yediğimiz gol, neden oyunda olmadığımızı gösteren bir gol. Konsantrasyon sadece bir kelime değil. İşimizi doğru yapmamız gereken bir olay. Hem topu kullanmada, hem rakibi karşılamada doğru işler yapmadık. İyi yaptığımız şeyleri eksik yapınca rakipte de kaliteli oyuncular var. Hızlı atağa çıkan bir takım. Bunu da iyi yaptılar. Tacı hızlı kullandılar. Biz oyuna dönene kadar gol yedik. Bizim oynayacağımız oyun bu olmamalı.''



''İkinci yarıda da benzer hatalar var. Bunlar olacak futbolda, hatalar oyunu zaten. Rakibimiz güçlü ve renkli bir takım. Bence bu yıl en başarılı takımlardan bir tanesi. Anadolu'dan, Akdeniz'den böyle çıkıp taraftarı doldurtan, oyuncu iştahı olan, 4'üncü olan bir takıma saygı duymak lazım. Bunları bilmemize rağmen eksikler, hatalar vardı. İkinci yarı olan gol, rakibin iştahını kırdı.''

''Oyunun kontrolü bize geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Hatalarıyla, eksikleriyle irdelenmesi gereken. Bu iyi oyunun üzerine yeni ne konmalı, onu düşünmeliyiz. Salih bunu söylüyorsa tebrik ederim. Oyuncu, oynadığı oyunun tatminiyle, o oyunu bir basamak yaptığını, zirveye çıkması gerektiğini bildiğinde biz de büyüyeceğiz. Güzel bir skor oldu. 4-1'lik skor iyi oldu. Güzel işler oldu ama eksikler de vardı.''

''Bu tip işler çok konuşulur. Bazen aleyhte, olumsuz şeyler söylenir. Bazen lehte, olumlu şeyler söylenir. Ben bunlardan uzağım. Beşiktaş büyük bir camia. Bir kişiyle ayakta kalan, bir kişiyle yok olan bir kulüp değildir. Kişilerin gayretleriyle, hizmetleriyle çok daha başarılı iş yapacağını düşünüyorum. Her oyuncu benim için önemli. Önce takım olmalı. Bunu hissediyorum. Bunu korumak lazım. Nifak tohumları ekenlere izin vermeyelim. Yönetimi, takımı, taraftarı var. Ekonomik, idari yapı iyi olmasa hiçbir kulüp iyi olamaz.''

''Sevgiye sevgiyle cevap vermek gerekiyor. Taraftar bizi seviyor. Umarım bu sevgi devam eder sonuçlar ne olursa olsun. Sonuçlar şu an iyi gidiyor. Oyuncular, bunun kıymetini bilip iyi oynamalı. Taraftarlar, onlardan güzel şeyler bekliyor. Onlar da bu beklentiyi sağladığı için isteniyor.''