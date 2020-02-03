Steven Nzonzi: İşler kötü gitti, parmaklar bana döndü

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi feshedilerek Rennes'e transfer olan Steven Nzonzi, açıklamalarda bulundu.

İşte Nzonzi'nin L'Equipe'e verdiği röportaj:

"Bir Premier Lig kulübünü değil de neden Rennes'i tercih ettin?"

Mücadeleyi severim. Rennes, olumlu anlamda gelişen bir kulüp. Bunu çok beğendim. Ayrıca, kendi ülkeme geri dönmek ve Ligue 1'de mücadele etmek istedim. Bu ligde birçok ilgi çekici nopkta var. Kulüp başkanıyla aramızda geçen güzel sohbetten sonra Rennes'e transfer olmayı kabul ettim. "GALATASARAY'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ"

"Transferin son gününe kadar süreç devam etti."

Evet. Anlaşmaları sağlamak zaman aldı. Ancak, benim görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına dair güvenim her zaman vardı.

"Galatasaray dönemin neden kötü geçti?"

Farklı bir ülke, farklı bir organizasyon var. Galatasaray'da işlerin iyi gitmemesine neden olan ufak detayları konuşmak istemiyorum. Geleceğe bakmak ve Rennes formasıyla Ligue 1'de mücadele etmek istiyorum. "GALATASARAY'DA ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRDÜM"

"EURO 2020 ve Fransa Milli Takımı'na tekrar seçilme isteği Rennes tercihinde etkili oldu mu?"

Hayır. Tercihimi etkilemedi. Ben 'an'a odaklanmayı tercih ediyorum. Şu anda sadece Rennes'e konsantreyim. Burada kendimi geliştirmek ve form düzeyimi artırmak istiyorum.

"11 Aralık'tan beri oynamıyorsun, form durumun nasıl?"

En ideal form düzeyimde değilim ama sakatlığım da yok. Galatasaray'da çalışmalarımı sürdürdüm ve hızlı bir biçimde tekrar hazır hale geleceğim. "AYRILMA KONUSUNDA KARAR ALDIK"

"Ne zaman sahalara geri döneceksin?"

Bu teknik direktörün de seçimine bağlı. 1 haftada da geri dönebilirim, daha fazla da sürebilir. Antrenmanlara bağlı...

"Geçen sezon Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadın. AS Roma'da 30 maçta forma giydin. Monchi'den sonra kulüpten ayrıldın ve sportif direktör seni Sevilla'ya almaya çalışmadı mı?"

Evet, belli koşullar oluştu. Ben ve kulüp ayrılma konusunda karar aldık. Bu olayın 'iş' tarafı. Ancak, ben daha fazlasını bilemiyorum. "PARMAKLAR GENELDE BANA ÇEVRİLİYOR"

"Dünya şampiyonu ünvanını taşımak zor mu?"

Oyununu biraz değiştiriyor. Beklentiler artıyor. Ancak, takım halinde işler yolunda gitmediğinde parmaklar illaki birine çevriliyor, bu genelde ben oluyorum. Roma'da ise durumum iyiydi. Ancak, bazı kararları ben vermiyorum.

"Eduardo Camavinga'nın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musun? Senden etkilendiğini söylüyordu."

Eduardo, çok genç ve etkileyici bir oyuncu. Onun yaşında Ligue 1'de oynamak kolay değildir. Yanyana oynamak keyifli olacak. Ben 17 yaşımdayken CFA'da oynuyordum. O zaman bile işler zordu. Ligue 1'de onun yaptıklarını yakından takip etmek ilgi çekici olacak.