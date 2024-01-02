Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Riyad'da oynanması planlanan ve ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı bilinmezliği sürüyor.

CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk, gelişmeleri Suudi Arabistan'da takip eden CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz'a sordu.

Cem Yılmaz'ın maç takvimine dair değerlendirmeleri şöyle:

Yoğun takvimde takımlardan 'Bu maç oynanmasın' talebi gelmez. En kötü sezon bittikten sonra bu maç oynanır. Bu senenin kupa ve lig şampiyonu da önümüzdeki sene başında oynar gibi bir plan yapılabilir. Bir takvim bulunur. İki takımın Avrupa kupalarında nereye kadar gideceği belli değil. Umarım sonuna kadar giderler ama oldu da ikisi de elenirse Avrupa haftası oluyor arada hafta içi bir boşluk, belki oraya konabilir lig bitimine doğru. Haziran ayına kadar, Avrupa Futbol Şampiyonası başlayana kadar ben bu maçın bir takvime konacağını düşünüyorum.