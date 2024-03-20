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Süper Kupa maçı için yeni tarih verildi

Süper Kupa maçı için yeni tarih verildi
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Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili, ''Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması'' dedi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için yeni bir açıklama geldi.

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da değil 6 Nisan'da oynanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Haşim İzol, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel" ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Şanlıurfaspor Süper Kupa Finali Fenerbahçe Galatasaray Şanlıurfa
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