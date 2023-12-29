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Süper Kupa maçının iptal kararı sonrası Ali Koç'tan ilk açıklama

Süper Kupa maçının iptal kararı sonrası Ali Koç'tan ilk açıklama
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.

Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.

Cumhuriyet

Etiketler ali koç süper kupa maç iptal
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