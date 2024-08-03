Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finalinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olacak.

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.