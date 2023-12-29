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Süper Kupa rezaleti sonrası Mehmet Demirkol ateş püskürdü: Kimsiniz oğlum siz?

Süper Kupa rezaleti sonrası Mehmet Demirkol ateş püskürdü: Kimsiniz oğlum siz?
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan krizin ardından tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da Mehmet Demirkol'dan geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

Yapılan toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi. 

MEHMET DEMİRKOL'DAN TEPKİ! 

Suudi Arabistan'ın aldığı karara spor yazarı Mehmet Demirkol tepki gösterdi. 

Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Biz 100 yıl önce kararımızı vermiş bir ülkeyiz. Sen benim adıma, benim ulusum adına Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun. Bu kadar ilkesizlik olur mu? Ülkenin kurucusu tartışılır mı? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimsiniz siz? Nasıl yapabilirsin bunu? Ne hakla?"

Etiketler süper kupa galatasaray fenerbahçe
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